Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video
26 Kasım 2026 15:28
Erzurum’da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 89,4 gram skunk, 311,31 gram sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 kilo 89,4 gram skunk, 311,31 gram sentetik kannabinoid, 6,45 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 570 TL ele geçirildi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen K.T. (28) ile S.T. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. (26), B.Ö. (29), Ö.K.K. (20), H.S. (49), Y.Y.K. (21), M.İ.K. (26), C.B. (30) ve F.E. (45) isimli 8 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.
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