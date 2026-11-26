Uyuşturucu imalathanesine baskın anı kamerada

26 Kasım 2026 10:01

İzmir’in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde uyuşturucu hap üretimi yapıldığı belirlenen depo ve iş yerine düzenlenen polis operasyonunda 271 bin 750 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 820 bin hap üretilebilecek miktarda ham madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde sentetik ecza imalatı yapıldığı tespit edilen depo ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince adreslerde gerçekleştirilen 271 bin 750 adet uyuşturucu hap, ham madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde imalathaneye yapılan şok baskında şüphelinin yakalanması ve imalathaneden ele geçirilen uyuşturucu ve üretimdeki malzemeler yer aldı.

820 BİN HAP ÜRETİLEBİLECEK HAM MADDE

Operasyonda yapılan aramalarda ele geçirilen 272 kilo 950 gram pregabalin ham maddesinden yaklaşık 820 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek miktarda olduğu belirtildi. Aramalarda ayrıca hap basımında kullanılan 12 adet plaka ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

2 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.