Isparta'da 33 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
25 Kasım 2026 16:35
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede ve bağlı köylerde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Saha araştırmaları, istihbari çalışmalar, CİMER başvuruları, şüpheli şahıslardan ele geçirilen dokümanlar ve önceki olaylarda alınan ifadeler doğrultusunda toplam 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait 33 farklı adrese bugün saat 07.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 108 gram kubar esrar, 15 gram şüpheli madde, 20 adet Tramadol ve 3 adet Lyrica isimli uyuşturucu içerikli hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu emdirilmiş olabileceği değerlendirilen 11 peçete ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 137 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 11 ruhsatsız av tüfeği ve 1 muşta bulundu.
Operasyon kapsamında tespit edilen 30 şüpheli hakkındaki adli soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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