Tunceli'de freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı | Video
25 Kasım 2026 16:23
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı
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