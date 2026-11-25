Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır dahil 24 isim adliyeye sevk edildi | Video

25 Kasım 2026 15:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.