Sivas şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı | Video
25 Kasım 2026 09:11
Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.Kış aylarında yaşanan kar yağışı ve soğuk havasıyla ün salan Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı aniden düştü. Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Sivas'ta, kar etkili oldu. Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giyerken, kar yağışı kısa süreliğine şehir merkezinde de etkili oldu. Yağış ile birlikte araçların üzeri karla kaplandı. Seyirlik görüntülerin oluştuğu kentte, kar yağışı bir süre sonra etkisini yitirdi.
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