Devrilen yer fıstığı yüklü tır alev topuna döndü | Video

24 Kasım 2026 16:05

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer fıstığı yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası alev alan tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran'a bağlı kırsal Aydüştü Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen yer fıstığı yüklü tır, seyir halindeyken devrilerek aniden alev aldı. Olayı görüp sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan tırı söndürmeye çalışırken diğer yandan da itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken içerisindeki yer fıstıklarının da yandığı öğrenildi.

Tır sürücüsünün Osmaniye'den yer fıstığı almak için Harran'a geldiği belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.