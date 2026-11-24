SON DAKİKA: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var! | Video
24 Kasım 2026 14:04
Son dakika haberi: Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı öğrenildi. 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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