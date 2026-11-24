İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı | Video

24 Kasım 2026 11:44

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamada 83 kilo 50 gram skunk ele geçirilmiş, 2 şüpheli tutuklanmıştı.