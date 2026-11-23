Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı! Yaralılar var | Video
23 Kasım 2026 15:24
İstanbul Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Yaralıların olduğu öğrenilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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