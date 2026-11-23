Sarıyer’de aslan alarmı! Ekipler seferber oldu, termal dronlarla böyle görüntülendi

23 Kasım 2026 09:12

İstanbul Sarıyer’de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Uskumruköy Mahallesi’nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edildi. Bölgeye termal kameralı dronlar sevk edilirken, jandarma ekipleri mahalle sakinlerini tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uzman veterinerlerin de katıldığı ekipler, aslanı sağ olarak yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bölgede aslan gördüğünü bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülere yansıdığı belirlendi.

TERMAL DRONLARLA YERİ TESPİT EDİLDİ

İlk incelemelerde hayvana rastlanamaması üzerine bölgede daha kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından termal kameralı ekipler bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu yer tespit edildi. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekipler, aslanın zarar görmeden yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilerek, "Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

MUHTAR: YAKALANMASINI BEKLİYORUZ

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst ise mahallede görülen aslan nedeniyle ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" ifadelerini kullandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndan gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini, ilk incelemelerde hayvana rastlanamaması üzerine termal kameralı ekiplerle arama çalışmalarının genişletildiğini bildirdi.