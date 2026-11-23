Diyarbakır'da etkili olan sağanakta iş makinesi su altında kaldı | Video
23 Kasım 2026 09:09
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde beton köprünün çevresinde çalışma yürüten iş makinesi, sağanakla birlikte su altında kaldı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği cadde ve sokaklarda sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Zemin kattaki bazı iş yerlerini de su bastı. Kulp ilçesinde de 19 Kasım'da İnikan Deresi'nin taşması sonucu yıkılan beton köprünün çevresinde çalışma yürüten iş makinesi, sağanakla birlikte su altında kaldı.
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