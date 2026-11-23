Tekirdağ'da bağ evi alevlere teslim oldu
23 Kasım 2026 01:50
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Müsellim Mahallesi’nde, mezarlık karşısında bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bağ evinde maddi hasar meydana geldi.
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