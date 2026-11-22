Mardin’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
22 Kasım 2026 09:27
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 ACK 604, 33 AND 768, 21 ACV 975 ve 47 ACG 969 plakalı Skoda marka otomobiller kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının sağlanması amacıyla yolun yan tarafından çift yönlü ulaşım verildi. Hasar gören otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Mardin’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 22.11.2026 | 09:27
00:31
00:51
00:21
01:20
Hatay'da motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada 22.11.2026 | 09:04
00:36
Başakşehir'de 'yol verme' kavgası şiddete dönüştü | Video 22.11.2026 | 09:02
02:13
00:20
Beykoz’da trafik kazasına neden olan sürücüye 90 bin TL ceza | Video 21.11.2026 | 17:49
02:10
01:55
00:46
İstiklal Caddesi’nde 5 katlı binada yangın | Video 21.11.2026 | 15:11
01:54
Karabük'te sağanak heyelana neden oldu | Video 21.11.2026 | 16:37
06:06
Erzurum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kamerada | Video 21.11.2026 | 13:49
00:43
Silopi'de tefecilere düzenlenen operasyonda 9 tutuklama | Video 21.11.2026 | 14:24
02:14
00:16
Minibüsün altında ezilmekten son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video 21.11.2026 | 12:54
01:01
00:25
Amasya’ya cenazeye giden midibüs devrildi: 14 yaralı | Video 21.11.2026 | 10:30
00:52
Beyoğlu’nda değnekçi operasyonu: 4 şüpheli gözaltında | Video 21.11.2026 | 09:57