Esenler'de 'yol verme' tartışması: Aracından inen İETT şoförüne 180 bin lira ceza verildi | Video
21 Kasım 2026 12:24
Esenler'de çöp kamyonu şoförüyle yaşadığı 'yol verme' tartışmasında aracından inen İETT şoförü U.D.'ye (47) 180 bin lira para cezası yazılırken sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 16 Kasım Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü U.D. ile çöp kamyonu şoförü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında aracından inen İETT şoförü U.D., çöp kamyonu şoförüne saldırdı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri U.D.'yi yakaladı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü U.D.'ye toplam 180 bin lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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