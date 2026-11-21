Kontrolden çıkan otomobil eve çarptı! "Sürücü benim" dememek için 40 takla attı: O anlar kamerada | Video

21 Kasım 2026 09:00

Bursa'da yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil eve çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, kendisine şoför olup olmadığı sorulan genç ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.