21 yıldır firari cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı | Video
20 Kasım 2026 09:25
Adana’da jandarma ekipleri, Siirt’in Pervari ilçesinde 2005 yılında 4 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının 21 yıldır firari olan şüphelisini düzenlediği operasyonla yakaladı. Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen şüpheli, evin tuvaletinin kapı arkasında saklanırken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Siirt'in Pervari ilçesinde 30 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının şüphelisi Y.İ.'nin (53) Adana'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 yıldır firari olarak aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik yaklaşık 1 yıldır titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ve bu şekilde gizlice ikametine girip çıktığı belirlendi.
"TUVALETİN KAPI ARKASINDA YAKALANDI"
Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli, evin tuvaletinin kapı arkasında saklanırken yakalandı.
Yakalama sırasında farklı kimlik bilgileri ibraz eden şüphelinin gerçek kimliği ise yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.İ. cezaevine teslim edildi.
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