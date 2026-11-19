Diyarbakır'da yolcu otobüsü duvara çarptı: 8 yaralı | Video
19 Kasım 2026 12:56
Diyarbakır'da ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.Olay Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. İlçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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