Esenyurt’ta husumetli olduğunu komşusunu silahla öldürdü! Cinayet anı kamerada

19 Kasım 2026 10:31

İstanbul Esenyurt’ta aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Dönerci dükkanında çalışan Ahmet Öksüz (39), komşusu Emre Y. (29) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı binada altlı üstlü oturdukları öne sürülen iki komşunun sigara külü yüzünden tartışma yaşadıkları iddia edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturdukları öğrenilen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet Öksüz ile komşusu Emre Y. arasında, Öksüz'ün çalıştığı dönerci dükkânında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Y. belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Öksüz'e ateş açtı. Öksüz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede 5 boş kovan buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Öksüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından kaçan Emre Y.'nin olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki kişilerin panik yaşadığı da görüldü. Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

HUSUMETİN NEDENİ KÜL TARTIŞMASI İDDİASI

Olayın ardından konuşan çevre esnafından Nevzat Başatlık, silah seslerini duyunca dışarı çıktıklarını belirterek, "Silahla 3-4 el ateş edildi. Kapıya çıktığımızda kuryenin vurulduğunu gördük. Arkadaşlar müdahale ederken ben de ambulansı aradım. Ambulans 7-8 dakika içinde geldi. Duyduğumuza göre aynı binada oturuyorlarmış. Binada otururken de kül yüzünden tartışmışlar. Alt katta oturan adam buraya geliyor. Sonra tartıştığı kişiye 'Adam olacaksın' diyor. Öyle bir tartışma olmuş aralarında. Daha sonra 4 el ateş edip kaçıyor" dedi.