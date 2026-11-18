Pınar Aylin kızı Maya’yla galaya katıldı! Son halini görenler hayrete düştü!
18 Kasım 2026 21:06
Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin, bugün bir filmin galasına katıldı. Pınar Aylin’in kızı Maya büyüdü ve bu etkinlikte annesine eşlik etti. Maya’nın son hali ve güzelliği görenleri şaşırttı. İşte Pınar Aylin’in kızı Maya!
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