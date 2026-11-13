COP31 İklim Zirvesi sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi: "Müthiş bir organizasyondu, gururlandık!" | Video
13 Kasım 2026 11:21
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve 197 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi, sanat dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Zirveye katılan ve COP31'e tam destek veren ünlü isimler, iklim krizine karşı tüm dünyaya kritik mesajlar verdi.
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