Video Magazin Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video
Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video

Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video

12 Kasım 2026 11:45

Sultan Nur Ulu, Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü cinayetinde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle yargılanıyor. Ulu, ‘yalan tanıklık’ sebebiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit ettiğini savunan Ulu’nun ev hapsi kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video 00:17
Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video 12.11.2026 | 11:45
İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, o anlara yorum yağdı: Gerçek barbie siz olabilir misiniz? 00:09
İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, o anlara yorum yağdı: "Gerçek barbie siz olabilir misiniz?" 12.11.2026 | 10:57
Karnı etkinlikte ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuğuna hamile! 00:17
Karnı etkinlikte ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuğuna hamile! 11.11.2026 | 21:03
Mutfakta marifetlerini gösterdi Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı 00:40
Mutfakta marifetlerini gösterdi Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı 11.11.2026 | 19:38
4 yaşındaki minik kızıyla stüdyoya girdi! Gupse Özay Jan Asya’nın seslendirme yaptığı anları paylaştı 00:36
4 yaşındaki minik kızıyla stüdyoya girdi! Gupse Özay Jan Asya’nın seslendirme yaptığı anları paylaştı 11.11.2026 | 18:25
Emel Sayın şan egzersizi yaptığı anları paylaştı… | Video 00:22
Emel Sayın şan egzersizi yaptığı anları paylaştı… | Video 11.11.2026 | 14:42
Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu! 00:13
Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu! 11.11.2026 | 00:16
Şarkıyı yarıda keserek müdahale etti! Blok3 kadına şiddete tepki gösterdi 00:59
Şarkıyı yarıda keserek müdahale etti! Blok3 kadına şiddete tepki gösterdi 10.11.2026 | 22:59
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti çocuk istediklerini açıkladı: Utanma söyle! 00:33
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti çocuk istediklerini açıkladı: Utanma söyle! 10.11.2026 | 22:06
Küs oldukları ileri sürülmüştü! Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’dan açıklama 00:32
Küs oldukları ileri sürülmüştü! Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’dan açıklama 10.11.2026 | 20:55
Anne adayı Gökçe Bahadır’a coşkulu doğum günü kutlaması: Mutluluğu yüzüne böyle yansıdı! | Video 00:34
Anne adayı Gökçe Bahadır'a coşkulu doğum günü kutlaması: Mutluluğu yüzüne böyle yansıdı! | Video 10.11.2026 | 16:34
Sibil Çetinkaya mutfakta zorlandı! Annesinden telefonla yardım alarak tavuk haşlamaya çalıştığı anlar gündem oldu | Video 01:02
Sibil Çetinkaya mutfakta zorlandı! Annesinden telefonla yardım alarak tavuk haşlamaya çalıştığı anlar gündem oldu | Video 10.11.2026 | 15:56
Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi! 00:33
Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi! 09.11.2026 | 23:45
Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Barış Falay gözyaşlarına boğuldu: Benimle yaşayacak! 00:59
Oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Barış Falay gözyaşlarına boğuldu: Benimle yaşayacak! 09.11.2026 | 21:12
Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! O anlar böyle görüntülendi 00:15
Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! O anlar böyle görüntülendi 09.11.2026 | 11:25
‘Yeni gelmedik geri geldik!’ İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni mesleğini açıkladı! 00:46
‘Yeni gelmedik geri geldik!’ İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni mesleğini açıkladı! 08.11.2026 | 23:33
Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali! 01:02
Gençlere taş çıkarıyorlar! İşte Hakan Peker ve kardeşi Zafer Peker’in son hali! 08.11.2026 | 22:02
Boğaz manzarasında süper lüks cennet! İşte Cenk Eren’in muhteşem evi! 00:43
Boğaz manzarasında süper lüks cennet! İşte Cenk Eren’in muhteşem evi! 08.11.2026 | 19:47
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den samimi itiraf: Annemin kim olduğunu saklıyordum 02:03
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den samimi itiraf: Annemin kim olduğunu saklıyordum 08.11.2026 | 18:38
Demet Akalın Sefo’nun sürprizine böyle tepki verdi | Video 00:18
Demet Akalın Sefo'nun sürprizine böyle tepki verdi | Video 08.11.2026 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA