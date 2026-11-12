Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video

12 Kasım 2026 11:45

Sultan Nur Ulu, Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü cinayetinde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle yargılanıyor. Ulu, ‘yalan tanıklık’ sebebiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit ettiğini savunan Ulu’nun ev hapsi kaldırıldı.