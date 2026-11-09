Kim der ki 80 yaşında! Ajda Pekkan enerjisi ve güzelliğiyle büyüledi!
09 Kasım 2026 23:46
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bugün davet edildiği bir etkinliğe katıldı. Ajda Pekkan, bu etkinlikte enerjisi ve güzelliğiyle katılımcıların beğenisini kazandı. İşte Ajda Pekkan’ın dikkat çeken o halleri!
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