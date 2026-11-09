Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! O anlar böyle görüntülendi

09 Kasım 2026 11:25

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Sabancı ailesinin genç DJ’i Faruk Sabancı, bu kez İstanbul’da sıra dışı bir performansla ortaya çıktı. Vapur yolculuğu yapanlara beklenmedik bir müzik sürprizi hazırlayan Sabancı’nın o anları kameralara böyle yansıdı.