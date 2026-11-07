Video Magazin Helin Avşar’ın ’Şatafatlı Sefalet’i beğenilmiş! Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı… | Video
Helin Avşar’ın ’Şatafatlı Sefalet’i beğenilmiş! Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı… | Video

Helin Avşar’ın ’Şatafatlı Sefalet’i beğenilmiş! Ablası Hülya Avşar da hayran kaldı… | Video

07 Kasım 2026 10:14

Hülya Avşar’ın uzun zamandır gözlerden uzak olan kardeşi Helin Avşar, sanat dünyasına sürpriz bir dönüş yaptı. Tam 8 yıldır üzerinde çalıştığı projesini hayata geçiren ünlü isim, ‘Şatafatlı Sefalet’ dizisinde senarist kimliğiyle izleyici karşısına çıktı.  Hülya Avşar da “Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin” diyerek kardeşine övgü dolu destek gösterdi.

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