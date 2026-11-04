Altın fiyatları sert yükseldi! İslam Memiş'ten ilk açıklama geldi | Video
04 Kasım 2026 12:29
Altın fiyatları, ABD'de seçim sonuçlarında demokratların üstünlüğü ele geçirmesi sonrası değer kazandı. Ons tarafında yaşanan hızlı yükselişler gram altın tarafını da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda sert kayıplar kaydeden altın, Donald Trump'ın yenilgisi sonrası piyasalarda esen olumlu rüzgârdan da destek aldı. Finans Analist İslam Memiş, piyasaların "Trump gitti, manipülasyon bitti" mesajını verdiğini ifade ederek altın ve petrol piyasalarını değerlendirdi.
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