Gözler 3 aylık enflasyonda, yeni maaşlar ne olacak? İşte emekli zammında senaryolar...| Video
26 Ekim 2026 16:27
Ocak ayında yapılacak maaş zamları, milyonlarca emekli ve memurun gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan üç aylık enflasyon verilerinin ardından zam oranlarına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı. Özellikle en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ocak ayında alabileceği olası zam oranlarını değerlendirdi.
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