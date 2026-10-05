Gram altın yeni bir hikaye arıyor! İslam Memiş yatırımcıyı uyararak rakam verdi | Video

05 Ekim 2026 14:47

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu belirten İslam Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentisini açıkladı. Uzman isim yatırımcıyı kritik seviyelere karşı uyardı.