Gram altın yeni bir hikaye arıyor! İslam Memiş yatırımcıyı uyararak rakam verdi | Video
05 Ekim 2026 14:47
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu belirten İslam Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentisini açıkladı. Uzman isim yatırımcıyı kritik seviyelere karşı uyardı.
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