Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gürkan Aydoğan gram altında rakam verdi | Video

16 Kasım 2026 15:16

Yükselen enflasyon ve faiz artışı endişeleri ile altın fiyatları yılın en kötü zamanlarını yaşıyor. Altın fiyatları 2026 yılının en düşük seviyelerini görürken, yatırımcılar yeni trendin ne olacağını merak ediyor. A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmnanı Gürkan Aydoğan, rakam vererek alım fırsatına işaret etti.