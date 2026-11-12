1 milyon kişinin GSS prim borcu siliniyor | Video

12 Kasım 2026 13:33

Hükümet yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borcunu silmek için harekete geçiyor. AK Parti, GSS düzenlemesi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik hazırladığı kanun teklifini bugün Meclis'e sunacak. İşte ayrıntılar...