Emekliye 15 bin TL zam senaryosu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı | Video
05 Kasım 2026 14:44
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 Ocak ayı emekli zammına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyon farkıyla en düşük emekli maaşının 26 bin 54 TL'ye çıkabileceğini belirten Karakaş, kulislerde 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam seçeneğinin konuşulduğunu söyledi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı veya seyyanen zam gelecek mi? İşte detaylar…
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