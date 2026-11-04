Hal Yasası'nda sona gelindi! Detaylar neler? İşte 9 maddelik yeni taslak! | Video
04 Kasım 2026 15:56
Sebze ve meyve fiyatlarında üreticiden tüketiciye uzanan süreçte yeni bir dönem başlıyor. Hal Yasası'na ilişkin düzenleme hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelirken 9 maddelik taslak gündemde. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, düzenlemeye ilişkin detayları aktardı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma ise Hal Yasası'na ilişkin hazırlanan 9 maddelik taslağı değerlendirerek düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
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