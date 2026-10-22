SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan 9 ay sonra ilk faiz indirimi geldi! | Video
22 Ekim 2026 14:36
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'da Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına kadar gerilemesi sonrası faiz kararı merak ediliyordu. Para Politikaları Kurulu 100 baz puan indirime gitti.
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