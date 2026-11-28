Altın yeniden 6 bin sınırını aşacak mı? Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı! | Video

28 Kasım 2026 13:46

Gram altın yeniden 6 bin lira sınırına ulaştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın 6 bin lira sınırını aşacak mı? Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve finans analisti İslam Memiş aktardı.