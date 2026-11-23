"Nakit" ihtiyacına dikkat çeken İslam Memiş, gram altında bu seviyeleri işaret etti | Video

23 Kasım 2026 15:01

Son 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, yeni haftada 9 günlük düşüş serisine son verdi. Gram altın yeniden 6 bin TL'nin üzerine çıkarken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, piyasalardaki yönün belirsiz olduğuna işaret ederek, "nakit" ihtiyacına dikkat çekti.