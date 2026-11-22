Emekli maaşı için 3 formül masada: Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş anlattı | Video
22 Kasım 2026 12:03
Emekli zammı 2027 için ocak ayında enflasyon rakamlarına yönelik olarak artışlar gerçekleştirilecek. Bununla beraber yeni yılda emekli maaşı zamlarına seyyanen zam ya da refah payı yansıtılması ve çeşitli düzenlemeler yapılması da gündemde. Toplam 17 milyon SSK, Bağkur ve memur emeklisi için yapılacak düzenlemenin detayları da merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, A Haber canlı yayınında yaş ve prim şartına yönelik beklenen düzenlemeleri anlattı. İşte emekliye zam sürecinde tüm detaylar…
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