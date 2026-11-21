Konut kredilerinde yeni düzenleme: İkinci ev için kısıtlama gevşetildi | Video

21 Kasım 2026 10:25

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut sahibi olanların kullanabileceği konut kredilerine ilişkin sınırlamaları değiştirdi. Yeni kararla, kredi tutarının konut değerine oranında uygulanan yüzde 75'lik azaltma, en az iki konutu bulunan kişiler için geçerli olacak. Böylece mevcutta bir konutu olanların ikinci konut alımında karşılaştığı kredi sınırlaması kaldırıldı.