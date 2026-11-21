Konut kredilerinde yeni düzenleme: İkinci ev için kısıtlama gevşetildi | Video
21 Kasım 2026 10:25
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut sahibi olanların kullanabileceği konut kredilerine ilişkin sınırlamaları değiştirdi. Yeni kararla, kredi tutarının konut değerine oranında uygulanan yüzde 75'lik azaltma, en az iki konutu bulunan kişiler için geçerli olacak. Böylece mevcutta bir konutu olanların ikinci konut alımında karşılaştığı kredi sınırlaması kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:09
10:35
04:14
36:53
01:45
SİVAS: Bozkırın Sabırla Şekillendirdiği Üretim 19.11.2026 | 12:02
06:02
01:20
06:36
01:34
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan en güçlü senaryo | Video 17.11.2026 | 12:43
51:52
02:54
03:07
01:59
ERZURUM: Bu şehirde üretimin merkezinde dayanıklılık, sabır ve ustalık var 12.11.2026 | 14:44
01:41
1 milyon kişinin GSS prim borcu siliniyor | Video 12.11.2026 | 13:30
05:19
01:34
05:44
Emekli zammında formüller neler? | Video 12.11.2026 | 10:31
05:04
05:08
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin iklim yol haritasını açıkladı | Video 10.11.2026 | 14:04
04:07
Kredi kartı kullananlara puan uyarısı: Puanlarınız silinebilir! | Video 10.11.2026 | 10:53