Türkiye'den nükleer enerji için yeni hamle: Kanada ile anlaşma imzalandı | Video

12 Kasım 2026 10:31

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.