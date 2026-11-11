4 yaşındaki minik kızıyla stüdyoya girdi! Gupse Özay Jan Asya’nın seslendirme yaptığı anları paylaştı

11 Kasım 2026 18:25

Ünlü oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda filmi için gala düzenlenmişti. Gupse Özay, o filmde yaşanılanların kamera arkasını paylaştı. Ünlü oyuncu, 4 yaşındaki kızı Jan Asya’nın o filmde yaptığı seslendirmeyi hayranlarının beğenisine sundu. İşte o eğlenceli anlar!