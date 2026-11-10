Sibil Çetinkaya mutfakta zorlandı! Annesinden telefonla yardım alarak tavuk haşlamaya çalıştığı anlar gündem oldu | Video
10 Kasım 2026 15:57
Eğitim için Londra'ya giden Sibil Çetinkaya'nın yeni evinde tavuk haşlamaya çalışırken yaşadığı komik anlar sosyal medyanın diline düştü. 32 yaşında yeniden öğrenci olan ünlü fenomen mutfakta ne yapacağını bilemeyince çareyi annesini aramakta buldu. Sosyetik güzelin çiğ tavukları hazırlarken sarf ettiği çaba kısa sürede viral oldu.
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