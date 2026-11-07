Buse Varol şarkı söyledi, Demet Akalın’ın yorumu gündem oldu! "Eyvah..." | Video

07 Kasım 2026 16:24

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un söylediği şarkıyı müzik dünyasının iddialı isimleri Demet Akalın ve Sinan Akçıl'a dinletti. Eşinin sesini ve yorumunu yakın dostlarına dinleten Alişan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.