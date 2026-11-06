Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video
06 Kasım 2026 14:08
Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor. İrlandalı model, Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ünlü model, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
00:15
00:53
00:46
Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı! 05.11.2026 | 21:47
01:00
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video 05.11.2026 | 13:23
00:17
Yıldız Tilbe'den imaj değişikliği! | Video 05.11.2026 | 10:25
00:20
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 05.11.2026 | 09:09
01:00
00:16
00:15
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 04.11.2026 | 20:15
00:37
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 04.11.2026 | 13:53
00:25
00:29
00:11
00:15
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 03.11.2026 | 23:39
00:12
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 03.11.2026 | 22:07
00:30
00:20
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 03.11.2026 | 10:08
00:25