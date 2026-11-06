Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video

06 Kasım 2026 14:08

Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmak için gün sayıyor. İrlandalı model, Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran ünlü model, bebeğinin cinsiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.