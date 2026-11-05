Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı
05 Kasım 2026 20:05
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Saldırganın aracından elinden pompalı tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşamını yitirenlerin 6'sının olay yerinde, 2'sinin ise sevk edildikleri hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.
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