Video Yaşam Hatay'da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video
Hatay'da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video

Hatay'da sel: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video

05 Kasım 2026 13:47

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü. Sudan bilinci kapalı halde çıkarılan çocuktan kahreden haber geldi.

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İlçede dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dereler taştı. Sel sularına kapılan ismi öğrenilemeyen çocuk, Özerli Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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