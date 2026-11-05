Video Yaşam İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı

05 Kasım 2026 10:40

İstanbul'da iş insanlarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı hücre evinde yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

İŞ İNSANLARINA SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları iddia edildi. Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı 01:11
İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı 05.11.2026 | 10:40
Şişli’de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video 02:38
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video 05.11.2026 | 10:18
Alışverişinin parasını ödemeden gitti, fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı: O anlar kamerada 00:41
Alışverişinin parasını ödemeden gitti, fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı: O anlar kamerada 05.11.2026 | 09:52
Aksaray’da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı 00:38
Aksaray'da TIR ile otomobil böyle çarpıştı! Kaza kamerada: 3 yaralı 05.11.2026 | 09:39
Arnavutköy’de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video 03:15
Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı 4 konteynerde yangın çıktı! | Video 05.11.2026 | 09:31
Aksaray’da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır, 16 yaralı | Video 02:13
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır, 16 yaralı | Video 05.11.2026 | 09:46
Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video 00:36
Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.11.2026 | 08:57
Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 00:29
Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 05.11.2026 | 08:52
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 01:05
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 04.11.2026 | 20:41
Uşak’ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 00:48
Uşak'ta panelvan ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 04.11.2026 | 19:29
Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi 01:09
Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi 04.11.2026 | 19:18
Merter’de iş yerine giren hırsız 2 cep telefonunu cebine atıp çıktı: O anlar kamerada 03:15
Merter'de iş yerine giren hırsız 2 cep telefonunu cebine atıp çıktı: O anlar kamerada 04.11.2026 | 16:30
Balıkesir’de şaşırtan görüntü: Köyün ortasından jeotermal su çıktı! | Video 00:24
Balıkesir'de şaşırtan görüntü: Köyün ortasından jeotermal su çıktı! | Video 04.11.2026 | 16:24
Sultangazi’de sağanakta yol çöktü! Araçlar mahsur kaldı | Video 00:30
Sultangazi'de sağanakta yol çöktü! Araçlar mahsur kaldı | Video 04.11.2026 | 16:11
Yaralanan çift, otomobillerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi | Video 01:13
Yaralanan çift, otomobillerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi | Video 04.11.2026 | 15:44
Esenyurt’ta markette 3 dakika içerisinde yüz binlerce liralık soygun yaptılar! O anlar kamerada 07:36
Esenyurt'ta markette 3 dakika içerisinde yüz binlerce liralık soygun yaptılar! O anlar kamerada 04.11.2026 | 15:29
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video 00:56
Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu! O anlar kamerada | Video 04.11.2026 | 15:45
Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:28
Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.11.2026 | 15:27
Esenyurt’taki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı: Oluşan metrobüs kuyruğu böyle görüntülendi 03:03
Esenyurt'taki metrobüs kazasında 6 kişi yaralandı: Oluşan metrobüs kuyruğu böyle görüntülendi 04.11.2026 | 15:01
Sağanak yağış Çerkezköy’ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video 01:30
Sağanak yağış Çerkezköy'ü vurdu: Cadde göle döndü! | Video 04.11.2026 | 15:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA