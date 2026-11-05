İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı

05 Kasım 2026 10:40

İstanbul'da iş insanlarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı hücre evinde yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

İŞ İNSANLARINA SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları iddia edildi. Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.