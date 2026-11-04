Merter'de iş yerine giren hırsız 2 cep telefonunu cebine atıp çıktı: O anlar kamerada

04 Kasım 2026 16:52

Güngören Merter'de yurt içi ve uluslararası pazarlara yönelik hazır giyim üretimi yapan bir firmada meydana gelen hırsızlık olayında, iş yerinin yazıhane bölümünde bulunan 2 cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonlarda 15 yıllık ticari geçmişe ait önemli verilerin bulunduğunu belirten firma sahibi Orhan Arslan, "Telefonun yenisini alabilirsiniz ama 15 yıllık ticari geçmişi parayla satın alamazsınız" dedi.

Olay, 2 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Güngören Merter'de faaliyet gösteren hazır giyim üretim firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firma sahibi Orhan Arslan'ın müşterileriyle ilgilendiği sırada iş yerine giren şüpheli, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra yazıhane bölümüne geçti. Şüpheli, masa üzerinde bulunan 2 cep telefonunu alarak hızla iş yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra telefonlarının yerinde olmadığını fark eden firma sahibi Orhan Arslan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık olayını gördü. Emniyete başvuran Arslan, kamera görüntülerini de polis ekiplerine teslim etti.



"BİZ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ULUSLARARASI MARKALARINA HİZMET VERİYORUZ"

Yaşanan olayı anlatan firma sahibi Orhan Arslan, "Biz dünyanın önde gelen uluslararası markalarına hizmet veriyoruz. Müşterilerimizle ilgilendiğimiz sırada hırsız bu yoğunluğumuzu fırsata çevirerek iş yerimize giriyor. Yazıhane kısmına geçerek telefonlarımızı çalıyor. Emniyete başvurup kamera görüntülerini kendilerine ilettim. Görüntülerde hırsızın olduğu net şekilde belli oluyor" diye konuştu.



Haberin maddi kayıptan ziyade yılların birikimi olan ticari verilerin kaybolması nedeniyle gündeme gelmesini istediklerini belirten Arslan, "Biz bu haberi maddiyatı göz önünde bulundurmak için yapmıyoruz. Telefonlarımızdaki veriler 15 yıldır uluslararası alanda, ihracat alanında ve iç piyasadaki müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ait. Bu hizmetlerin bütün verileri telefonlarımızda mevcut. Maddiyatı geçtik. 15 yıllık veriler bir hırsızlığın birkaç saniyelik talihsizliğine denk geldi. Bu da bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.



"TELEFONUN YENİSİNİ ALABİLİRSİNİZ, 15 YILLIK TİCARİ GEÇMİŞİ PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ"

Benzer olayların yaşanmaması için iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çeken Arslan, "Önüne geçebilmek için kamera ve güvenlik sistemlerini düzenli ve düzgün bir şekilde kontrol altında tutmak, değerli eşyalarımızı ulu orta bırakmamak lazım. Hırsızın dakikası, saniyesi belli değil. Ne zaman geleceği belli değil. Sizi her an gözetliyor olabilirler. O yüzden değerli eşyalarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Telefonun yenisini alabilirsiniz ama 15 yıllık ticari geçmişi parayla satın alamazsınız" dedi.

Olayla ilgili emniyete başvuruda bulunulurken, şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması bekleniyor.