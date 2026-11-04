Video Yaşam Beylikdüzü’nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video

Beylikdüzü’nde yayaya çarpan taksici durmadan devam etti! O anlar kamerada | Video

04 Kasım 2026 14:43

Beylikdüzü’nde işe giden vatandaşa çarpan ticari taksi durmadan yoluna devam etti. Yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu. Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.

" KONTROLSÜZ GELEN ŞAHIS FARK ETMEYEREK ÇARPIP KAÇIYOR"
Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız isimli vatandaş, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM'den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi.
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