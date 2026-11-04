Niğde'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Kaldırımda çay içerken otomobil çarptı! | Video
04 Kasım 2026 12:54
Niğde'de kaldırımda çay içerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki kişilerden biri aracı son anda fark ederek kaçarken, bu sırada çay içen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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