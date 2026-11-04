Firari hükümlü, tavukçuda yakalandı | Video

04 Kasım 2026 09:55

İzmir'in Konak ilçesinde bir tavukçu dükkanına düzenlenen operasyonda uyuşturucu satmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (20) yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında Çimentepe bölgesindeki bir tavukçu dükkanında arama yaptı. Aramada, yazarkasanın içerisine gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca, 72 fişek ele geçirildi. İş yerinde bulunan Y.A.'nın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesini içeren uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Y.A. gözaltına alındı.

Y.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.