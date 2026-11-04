Video Yaşam Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada

04 Kasım 2026 09:13

Düzce'de kavşakta epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, orta refüje çıkarak durabildi. Dilini ısıran ve kafa travması şüphesi bulunan sürücüye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi. 81 EG 425 plakalı hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirerek aracın kontrolünü yitirdi. Araç, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilini ısırdığı ve kafa travması şüphesi bulunduğu belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada 00:36
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada 04.11.2026 | 09:13
Fethiye’de şiddetli yağış sele neden oldu | Video 03:33
Fethiye’de şiddetli yağış sele neden oldu | Video 04.11.2026 | 09:03
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada 01:59
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada 04.11.2026 | 08:54
Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 02:13
Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 04.11.2026 | 08:50
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 00:27
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 03.11.2026 | 18:58
Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 00:47
Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 03.11.2026 | 17:52
Bartın’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 00:48
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 03.11.2026 | 16:39
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video 00:23
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video 03.11.2026 | 16:33
Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında tokat yiyen kadın dehşet anını anlattı: Şu an kulağım duymuyor | Video 05:35
Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında tokat yiyen kadın dehşet anını anlattı: "Şu an kulağım duymuyor" | Video 03.11.2026 | 16:14
İzmir’de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video 01:36
İzmir'de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video 03.11.2026 | 16:02
Iğdır’da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:12
Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 03.11.2026 | 15:58
TIR’a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 03:17
TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 03.11.2026 | 15:46
Bindiği at şaha kalktı, üzerinden düşen vatandaşın kolu ve bacağı kırıldı: Olay anı kamerada 00:59
Bindiği at şaha kalktı, üzerinden düşen vatandaşın kolu ve bacağı kırıldı: Olay anı kamerada 03.11.2026 | 15:30
Bursa’da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video 01:07
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video 03.11.2026 | 15:09
Muğla’da korkutan hortum kamerada 00:57
Muğla'da korkutan hortum kamerada 03.11.2026 | 14:58
Ankara’da motosiklet 3 yayaya çarptı! Hamile kadın karnındaki bebeği kaybetti: Kaza kamerada 00:54
Ankara’da motosiklet 3 yayaya çarptı! Hamile kadın karnındaki bebeği kaybetti: Kaza kamerada 03.11.2026 | 14:19
Yasa dışı bahis paraları kriptoya aktarıldı! 4,3 milyarlık para trafiği deşifre oldu: 19 gözaltı kararı verildi | Video 00:46
Yasa dışı bahis paraları kriptoya aktarıldı! 4,3 milyarlık para trafiği deşifre oldu: 19 gözaltı kararı verildi | Video 03.11.2026 | 13:46
Cinsel içerikli ilaç ilanıyla tuzak kurdular! Ekipler harekete geçti: 33 gözaltı | Video 02:03
Cinsel içerikli ilaç ilanıyla tuzak kurdular! Ekipler harekete geçti: 33 gözaltı | Video 03.11.2026 | 13:41
Kastamonu’da feci kaza! Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 01:57
Kastamonu'da feci kaza! Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 03.11.2026 | 13:33
Antalya’da denizdeki erkek cesedini balık tutan vatandaşlar fark etti | Video 01:24
Antalya'da denizdeki erkek cesedini balık tutan vatandaşlar fark etti | Video 03.11.2026 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA